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18 октября 2017
08:07:46

Тольяттинец, насмерть задавивший пешехода и скрывшийся с места ДТП, найден

Об этом сообщили в ГИБДД города. Авария произошла в понедельник у дома № 35 по улице Автостроителей. Водитель автомобиля осуществлял движение задним ходом и не заметил человека. 64-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

На розыск транспортного средства и водителя, причастного к происшествию, был ориентирован личный состав подразделений ГИБДД и сотрудники районных отделов полиции. Очевидцы рассказали полиции, что наезд совершил водитель, который осуществлял выгрузку продуктов в магазин. В кратчайшие сроки он был установлен.

Молодой  человек привлечен к ответственности за оставление места аварии. Кроме того, возбуждено уголовное дело.




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