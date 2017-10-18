Об этом сообщили в ГИБДД города. Авария произошла в понедельник у дома № 35 по улице Автостроителей. Водитель автомобиля осуществлял движение задним ходом и не заметил человека. 64-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
На розыск транспортного средства и водителя, причастного к происшествию, был ориентирован личный состав подразделений ГИБДД и сотрудники районных отделов полиции. Очевидцы рассказали полиции, что наезд совершил водитель, который осуществлял выгрузку продуктов в магазин. В кратчайшие сроки он был установлен.
Молодой человек привлечен к ответственности за оставление места аварии. Кроме того, возбуждено уголовное дело.
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