Его остановили раньше, чем он успел натворить бед на дороге. Посодействовали поимке нарушителя активисты движения "Ночной патруль Тольятти".

Мужчина был настолько пьян, что "въехал" в несколько снежных сугробов. Путешествие горе-водителя закончилось в районе пересечения улиц Карла Маркса и Санфировой. Сотрудникам полиции нарушитель сначала спокойно рассказал, что за руль он сел по необходимости, что проехать ему нужно было всего пару кварталов. И даже признал, что пьян.

А затем поведение водителя изменилось, и в адрес активистов посыпались угрозы. Мужчина грозился разобраться с общественниками, так как он представитель криминальных кругов. Нарушителя сняли на видео, ролик выложили в сеть. Теперь ему грозит суровое наказание.