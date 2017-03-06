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06 марта 2017
07:38:19

Тольяттинец напился в "хлам" и сел за руль автомобиля в полукоматозном состоянии

Его остановили раньше, чем он успел натворить бед на дороге. Посодействовали поимке нарушителя активисты движения "Ночной патруль Тольятти".

Мужчина был настолько пьян, что "въехал" в несколько снежных сугробов. Путешествие горе-водителя закончилось в районе пересечения улиц Карла Маркса и Санфировой. Сотрудникам полиции нарушитель сначала спокойно рассказал, что за руль он сел по необходимости, что проехать ему нужно было всего пару кварталов. И даже признал, что пьян.

А затем поведение водителя изменилось, и в адрес активистов посыпались угрозы. Мужчина грозился разобраться с общественниками, так как он представитель криминальных кругов. Нарушителя сняли на видео, ролик выложили в сеть. Теперь ему грозит суровое наказание.




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