Владелец забил тревогу, когда мужчина, попросивший «Калину» для поездки по личным делам, перестал выходить на связь. Он обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. Оперативники начали поиски злоумышленника, и вскоре мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, задержали.
Как выяснили стражи правопорядка, похищенный автомобиль подозреваемый сам разобрал на запчасти и сдал в металлолом. В настоящее время дальнейшая судьба автодеталей устанавливается, часть похищенного изъята и возвращена законному владельцу. Ведется следствие.
Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"
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