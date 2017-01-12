Владелец забил тревогу, когда мужчина, попросивший «Калину» для поездки по личным делам, перестал выходить на связь. Он обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. Оперативники начали поиски злоумышленника, и вскоре мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, задержали.

Как выяснили стражи правопорядка, похищенный автомобиль подозреваемый сам разобрал на запчасти и сдал в металлолом. В настоящее время дальнейшая судьба автодеталей устанавливается, часть похищенного изъята и возвращена законному владельцу. Ведется следствие.