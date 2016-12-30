Покупатель, который приобрел в гипермаркете фасованное пирожное «безе», рассказал о своем приобретении в группе «Происшествия Тольятти». А о том, что оказалось в пакете кроме сладостей, очень красноречиво свидетельствовали фотографии.

Фото Efim Fateev

Сам же пользователь отправился обратно в магазин, чтобы вернуть продавцам товар. Чем все закончилось, пока неизвестно.