Покупатель, который приобрел в гипермаркете фасованное пирожное «безе», рассказал о своем приобретении в группе «Происшествия Тольятти». А о том, что оказалось в пакете кроме сладостей, очень красноречиво свидетельствовали фотографии.
Фото Efim Fateev
Сам же пользователь отправился обратно в магазин, чтобы вернуть продавцам товар. Чем все закончилось, пока неизвестно.
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