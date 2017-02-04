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04 февраля 2017
11:36:27

Тольяттинец, который сел за руль пьяным, теперь может сесть в тюрьму

Накануне вечером в ходе несения службы на улице Ворошилова в Тольятти инспекторы ДПС остановили автомобильВАЗ-21102, водитель которого нарушил Правила дорожного движения. За рулем машины находился 30-летний местный житель, от которого исходил резкий запах спиртного. Полицейские предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что он ответил отказаом.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что ранее по решению мирового судьи автомобилист уже привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования: его оштрафовали и на полтора года лишили права управления транспортным средством. По признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Расследование продолжается.




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