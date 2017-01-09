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09 января 2017
10:36:46

Тольяттинец катался по городу ночью на чужой машине пьяный и с оружием

Задержать его помогли активисты «Ночного патруля», которые сообщили экипажу ДПС о подозрительной иномарке. Автомобиль «Хёндай Солярис» инспекторы остановили на Ленинском проспекте. Как выяснилось позднее, весьма нетрезвый 47-летний мужчина, который управлял машиной, не был ее владельцем. Иномарка принадлежала тоже очень пьяному 46-летнему пассажиру.

При досмотре у водителя нашли травматический пистолет с восемью патронами, один из которых находился в патроннике. В отношении обоих правонарушителей составлены административные материалы, им грозит  штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2-х лет.




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