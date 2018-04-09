Как рассказали в полиции, к ним обратился 27-летний таксист, машину которого угнали. По словам мужчины, сделал пассажир, которого он подвозил ночью. Неизвестный якобы приставил к его шее нож, забрал деньги, затем вытолкнул мужчину из салона, а сам скрылся на его автомобиле.
Полицейские обнаружили брошенную машину в Автозаводском районе, стали задавать наводящие вопросы, и автовладелец начал «путаться в показаниях». В итоге выяснилось, что на самом деле той ночью подвозил таксист молодую женщину, с которой у него завязались романтические отношения, продлившиеся до утра.
Возвращаясь домой, тольяттинец испугался, что не сможет объяснить жене отсутствие заработка и решил инсценировать ограбление самого себя и автоугон. В настоящее время в отношении ранее не судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».
Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Фото: ОМВД России по Ставропольскому району
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