Как рассказали в полиции, к ним обратился 27-летний таксист, машину которого угнали. По словам мужчины, сделал пассажир, которого он подвозил ночью. Неизвестный якобы приставил к его шее нож, забрал деньги, затем вытолкнул мужчину из салона, а сам скрылся на его автомобиле.

Полицейские обнаружили брошенную машину в Автозаводском районе, стали задавать наводящие вопросы, и автовладелец начал «путаться в показаниях». В итоге выяснилось, что на самом деле той ночью подвозил таксист молодую женщину, с которой у него завязались романтические отношения, продлившиеся до утра.

Возвращаясь домой, тольяттинец испугался, что не сможет объяснить жене отсутствие заработка и решил инсценировать ограбление самого себя и автоугон. В настоящее время в отношении ранее не судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: ОМВД России по Ставропольскому району

Синоптики обещают всплеск весеннего тепла в Тольятти Радио август: http://www.august.ru/news/sinoptiki-obeschajut-vsplesk-vesennego-tepla-v-toljatti

Синоптики обещают всплеск весеннего тепла в Тольятти Радио август: http://www.august.ru/news/sinoptiki-obeschajut-vsplesk-vesennego-tepla-v-toljatti