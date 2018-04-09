слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
09 апреля 2018
09:37:15

Тольяттинец инсценировал преступление, чтобы скрыть адюльтер

Как рассказали в полиции, к ним обратился 27-летний таксист, машину которого угнали. По словам мужчины, сделал пассажир, которого он подвозил ночью. Неизвестный якобы приставил к его шее нож, забрал деньги, затем вытолкнул мужчину из салона, а сам скрылся на его автомобиле.

Полицейские обнаружили брошенную машину в Автозаводском районе, стали задавать наводящие вопросы, и автовладелец начал «путаться в показаниях». В итоге выяснилось, что на самом деле той ночью подвозил таксист молодую женщину, с которой у него завязались романтические отношения, продлившиеся до утра.

Возвращаясь домой, тольяттинец испугался, что не сможет объяснить жене отсутствие заработка и решил инсценировать ограбление самого себя и автоугон. В настоящее время в отношении ранее не судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Ему грозит  лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: ОМВД России по Ставропольскому району

Синоптики обещают всплеск весеннего тепла в Тольятти Радио август: http://www.august.ru/news/sinoptiki-obeschajut-vsplesk-vesennego-tepla-v-toljatti
Синоптики обещают всплеск весеннего тепла в Тольятти Радио август: http://www.august.ru/news/sinoptiki-obeschajut-vsplesk-vesennego-tepla-v-toljatti



Последние новости Тольятти

09 апреля
10:27
Тольяттинец Даниил Иванов — вице-чемпион мира по мотогонкам на льду

В минувшие выходные в голландском городе Херенвен состоялись заключительные этапы личного первенства планеты

09 апреля
10:19
К чемпионату мира 136 вокзалов Россиb объединит единая сеть Wi-Fi

Fi. Об этом сообщили в «РЖД».

09 апреля
10:13
Энергетики спишут накопившиеся пени тем, кто погасит долги

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает своих клиентов к участию в акции «Весна – тают пени».

09 апреля
10:08
Тольяттинские пловцы выступят на всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин»

Традиционный турнир по плаванию пройдет с 11 по 15 апреля в Санкт-Петербурге

09 апреля
8:39
Синоптики обещают всплеск весеннего тепла в Тольятти

На Средней Волге воцарился солнечный антициклон

09 апреля
8:26
В Тольятти появится еще одно новое предприятие

В городе побывала французская делегация

09 апреля
8:23
ФИДЕ потребовало немедленной отставки действующего президента организации Кирсана Илюмжинова

Он находится в американском санкционном списке


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+