Возле села Берёзовый Солонец сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который буксировал перевернутое плавсредство без специального прицепа. Мужчина рассказал, что везет лодку от Винновки в Тольятти, но объяснить отсутствие документов на нее не смог.

Его доставили в отдел полиции, где в ходе более подробного опроса злоумышленник сознался – лодка чужая, вероятно, брошенная. Тольяттинец нашел ее на берегу реки Волги, решил забрать себе, отремонтировать, чтобы потом рыбачить.

А между тем, у лодки был хозяин, и полицейские его довольно быстро нашли. Мужчина оценил стоимость ущерба в 10 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, вору грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: 63.мвд.рф