Возле села Берёзовый Солонец сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который буксировал перевернутое плавсредство без специального прицепа. Мужчина рассказал, что везет лодку от Винновки в Тольятти, но объяснить отсутствие документов на нее не смог.
Его доставили в отдел полиции, где в ходе более подробного опроса злоумышленник сознался – лодка чужая, вероятно, брошенная. Тольяттинец нашел ее на берегу реки Волги, решил забрать себе, отремонтировать, чтобы потом рыбачить.
А между тем, у лодки был хозяин, и полицейские его довольно быстро нашли. Мужчина оценил стоимость ущерба в 10 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, вору грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото: 63.мвд.рф
Ив Каракатзанис вступит в новую должность с 1 июня
«Зелёный ковер» уже покрыл две трети футбольного поля
Об этом сообщают очевидцы, которые едут сейчас со стороны Курумоча в направлении города
Причиной резкого выброса льда мог стать сброс воды на Жигулевской ГЭС.
Первые акции запланировали городские волонтеры
ЧП произошло во дворе дома №43 по улице Фрунзе (фото и видео)
ДТП произошло накануне около 4 часов дня в районе дома №42 по Приморскому бульвару