слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
16 апреля 2018
10:41:20

Тольяттинец хотел украсть чужую лодку, но ему помешали

Возле села Берёзовый Солонец сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который буксировал перевернутое плавсредство без специального прицепа. Мужчина рассказал, что везет лодку от Винновки в Тольятти, но объяснить отсутствие документов на нее не смог.

Его доставили в отдел полиции, где в ходе более подробного опроса злоумышленник сознался – лодка чужая, вероятно,  брошенная. Тольяттинец нашел ее на берегу реки Волги, решил забрать себе, отремонтировать, чтобы потом рыбачить.

А между тем, у лодки был хозяин, и полицейские его довольно быстро нашли. Мужчина оценил стоимость ущерба в 10 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, вору грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: 63.мвд.рф




Последние новости Тольятти

16 апреля
16:07
АВТОВАЗ возглавит гендиректор "Рено" в Румынии

Ив Каракатзанис вступит в новую должность с 1 июня

16 апреля
13:10
Сегодня на стадионе «Самара Арена» завершат укладку газона

«Зелёный ковер» уже покрыл две трети футбольного поля

16 апреля
12:54
В Самарской области недалеко от Тольятти горит придорожная трава

Об этом сообщают очевидцы, которые едут сейчас со стороны Курумоча в направлении города

16 апреля
12:47
Ледоход раздавил гаражи с лодками на берегу Волги под Сызранью

Причиной резкого выброса льда мог стать сброс воды на Жигулевской ГЭС.

16 апреля
12:11
В Тольятти начинаются весенние субботники

Первые акции запланировали городские волонтеры

16 апреля
11:42
В Тольятти грузовой автомобиль пробил огромную дыру в асфальте

ЧП произошло во дворе дома №43 по улице Фрунзе (фото и видео)

16 апреля
10:25
В Тольятти объявлен в розыск водитель, сбивший человека

ДТП произошло накануне около 4 часов дня в районе дома №42 по Приморскому бульвару


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+