Мужчина, проживающий в доме на улице Свердлова, сильно расшумелся, и живущий снизу гражданин поднялся к нему, чтобы попросить вести себя тише. В ответ на это 47-летний возмутитель спокойствия достал нож и стал грозить непрошенному гостю.

Тот позвонил в полицию. На место прибыл экипаж Росгвардии, находившийся неподалеку. Дебошира отвезли в отдел, нож изъяли и приобщили к возбужденному вскоре уголовному делу. Минимум, что грозит мужчине - это обязательные работы, максимум – 2 года тюрьмы.