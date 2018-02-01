Континентальное первенство стартует завтра в Сочи. Нашу губернию на этих соревнованиях будет представлять спортсмен отделения каратэ СДЮСШОР № 8 «Союз» Егор Пулькин. Кстати, компанию ему вполне мог составить и еще один тольяттинский каратист.

В тренировочном сборе, который проходил в Сочи перед чемпионатом, принимал участие воспитанник школы «Рекорд» Никита Кураков. Он не был первым номером команды в своей возрастной категории, но в прикидочном поединке сумел одолеть лидера сборной.

Решение тренерского совета оказалось обескураживающим – Россию на континентальном первенстве представит проигравший спортсмен.

Фото: АСМ «СПОРТИКО»