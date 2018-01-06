Игорь Кононов — на чемпионат Европы, сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации.
Сегодня в Каменск-Уральском завершился личный чемпионат России по мотогонкам на льду.
Тольяттинец Даниил Иванов вновь занял второе место на этапе, серебряную медаль чемпионата и путевку на чемпионат мира.
Еще один представитель «Мега-Лады» Игорь Кононов сегодня был четвертым, принял участие в дополнительном заезде за право выступить на чемпионате мира, но совершил падение. В итоге именно Игорь представит нашу страну на чемпионате Европы.
Никита Толокнов и в сегодняшней гонке и по итогам всех этапов оказался девятым, Михаил Литвинов -13-й.
Об этом рассказали в администрации.
Подавать документов надо заметно меньше
Праздничная программа для всей семьи пройдет 6 января
Компания советует поскорее обновить операционную систему.
Цель операции – научить тольяттинских водителей предоставлять преимущество в движении специальным транспортным средствам
С 1 февраля открывается регулярное сообщение между Москвой и Каиром
В отношении нарушителя собран административный материал