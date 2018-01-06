Игорь Кононов — на чемпионат Европы, сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации.



Сегодня в Каменск-Уральском завершился личный чемпионат России по мотогонкам на льду.

Тольяттинец Даниил Иванов вновь занял второе место на этапе, серебряную медаль чемпионата и путевку на чемпионат мира.

Еще один представитель «Мега-Лады» Игорь Кононов сегодня был четвертым, принял участие в дополнительном заезде за право выступить на чемпионате мира, но совершил падение. В итоге именно Игорь представит нашу страну на чемпионате Европы.

Никита Толокнов и в сегодняшней гонке и по итогам всех этапов оказался девятым, Михаил Литвинов -13-й.