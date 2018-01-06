слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
06 января 2018
15:58:30

Тольяттинец Даниил Иванов завоевал путевку на чемпионат мира

Игорь Кононов — на чемпионат Европы, сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации.

Сегодня в Каменск-Уральском завершился личный чемпионат России по мотогонкам на льду.
Тольяттинец Даниил Иванов вновь занял второе место на этапе, серебряную медаль чемпионата и путевку на чемпионат мира.

Еще один представитель «Мега-Лады» Игорь Кононов сегодня был четвертым, принял участие в дополнительном заезде за право выступить на чемпионате мира, но совершил падение. В итоге именно Игорь представит нашу страну на чемпионате Европы.

Никита Толокнов и в сегодняшней гонке и по итогам всех этапов оказался девятым, Михаил Литвинов -13-й.




Последние новости Тольятти

06 января
16:20
Открыта он-лайн регистрация на 8-й тольяттинский легкоатлетический марафон

Об этом рассказали в администрации.

06 января
16:01
В России упростили процедуру усыновления

Подавать документов надо заметно меньше

05 января
22:07
Тольяттинцев приглашают на предрождественские гуляния

Праздничная программа для всей семьи пройдет 6 января

05 января
21:56
Apple признала наличие уязвимостей в своих телефонах, планшетах и компьютерах

Компания советует поскорее обновить операционную систему.

05 января
21:54
В январе ГИБДД Тольятти проведет несколько рейдов "Маяк"

Цель операции – научить тольяттинских водителей предоставлять преимущество в движении специальным транспортным средствам

05 января
21:51
Самолеты из России в Египет начнут летать меньше чем через месяц

С 1 февраля открывается регулярное сообщение между Москвой и Каиром

04 января
12:40
Водитель такси помог дорожным полицейским выявить злостного правонарушителя в Тольятти

В отношении нарушителя собран административный материал


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+