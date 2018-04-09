В минувшие выходные в голландском городе Херенвен состоялись заключительные этапы личного первенства планеты LUKOIL FIM Ice Speedway Gladiators World Championship 2018.

Безоговорочным лидером турнира в этом сезоне стал россиянин Дмитрий Колтаков, который набрал в общей сложности 202 очка и завоевал главный титул.

Капитан ледовой дружины СК “Мега-Лада” Даниил Иванов получил серебряную медаль. Бронзовым призером чемпионата стал еще один наш соотечественник Дмитрий Хомицевич.

Фото: tgl-sport.ru