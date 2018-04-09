В минувшие выходные в голландском городе Херенвен состоялись заключительные этапы личного первенства планеты LUKOIL FIM Ice Speedway Gladiators World Championship 2018.
Безоговорочным лидером турнира в этом сезоне стал россиянин Дмитрий Колтаков, который набрал в общей сложности 202 очка и завоевал главный титул.
Капитан ледовой дружины СК “Мега-Лада” Даниил Иванов получил серебряную медаль. Бронзовым призером чемпионата стал еще один наш соотечественник Дмитрий Хомицевич.
Фото: tgl-sport.ru
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В первую очередь принимаются оперативные меры по устранению серьезных деформаций на дорогах, которые угрожают безопасности дорожного движения
Режиссёр Дмитрий Марфин создал мюзикл «Пеппи Длинный Чулок»
И выплата по ним выигрышей, уточнили в администрации Тольятти.
Напомним, 27 января этого года в отделении дозирования там погиб рабочий
В минувшие выходные они получили сообщение о том, что на Куйбышевском водохранилище провалился под лед человек
Конвейер GM-АВТОВАЗ временно приостановлен в связи с нехваткой комплектующих