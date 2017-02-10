ДТП произошло накануне утром на пересечении Поволжского и Обводного шоссе в Комсомольском районе. Мужчина на вазовской «шестерке» нарушил правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка и врезался в «Калину», за рулем которой сидела неопытная 28-летняя автоледи.

От удара «Kalina» продолжила движение и врезалась в стелу АЗС, после чего перевернулась на бок. Автомобилистка получила травмы, с которыми была доставлена в медицинское учреждение. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.