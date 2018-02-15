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15 февраля 2018
08:51:55

Тольяттинцы жалуются в администрацию на то, что им «нечем дышать»

Власти признают – состояние городского воздуха и впрямь далеко от нормального.  С 8 февраля вся Самарская область находится под влиянием сибирского антициклона. Установилась морозная, тихая погода, способствующая переносу промышленных выбросов на жилые кварталы.

Местами в утренние часы по городу наблюдалось ухудшение видимости вследствие тумана. Такие метеоусловия называются неблагоприятными, так как не происходит рассеивание вредных примесей в атмосфере. Промышленные предприятия уже получили по этому поводу свои рекомендации, но видимо этого недостаточно.  Уровень загрязнения атмосферы в целом по городу оценивается как «повышенный». По предварительным данным метеорологов, сложившаяся обстановка сохранится до 16 февраля.

В период неблагоприятных метеорологических условий, с 10 по 13  февраля, в администрацию Тольятти поступили многочисленные жалобы  от населения на загрязнение атмосферного воздуха промышленными выбросами. Информации об аварийных и залповых выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в феврале 2018 года  от промпредприятий в администрацию не поступало. По данным дежурно-диспетчерских служб заводов,  производственные процессы на предприятиях города не нарушались.

Крупные промпредприятия, имеющие наибольшие объемы промышленных выбросов в атмосферу, подлежат федеральному государственному экологическому надзору, который осуществляет Управление Росприроднадзора по Самарской области. В связи с этим обращения жителей по вопросу регулирования выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий направляются в указанный госорган.

Вместе с тем специалисты департамента городского хозяйства администрации направили обращение в адрес крупных промпредприятий, в котором указывалось на необходимость усиления производственного контроля по соблюдению режима неблагоприятных метеоусловий и выполнению  мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Кроме этого, 11 февраля, по запросу департамента городского хозяйства, специалистами Тольяттинской гидрометобсерватории было организовано дополнительное маршрутное обследование качества атмосферного воздуха в Центральном районе (на пересечении ул. Баныкина и ул. Советская, а также ул. Кирова и ул. Ломоносова) и в Автозаводском районе ( на ул. 40 лет Победы, 69А).

Отбор проб произведен по семи примесям: диоксид азота, оксид азота, аммиак,  формальдегид, оксид углерода, сероводород, суммарные углеводороды. Согласно результатам исследования,  концентрации загрязняющих веществ в воздухе находились в пределах от 0,1 до 0,9 ПДК и соответствовали санитарным нормам.

В целях информирования населения о состоянии экологии в городе на официальном портале администрации г.о. Тольятти (http://www.tgl.ru/) размещаются:

- сообщения об ожидаемых неблагоприятных метеоусловиях по данным Тольяттинской СГМО (в разделах «Новости Департаментов», «Экология/Экологическая обстановка»);

- актуальная информация об уровне загрязнения атмосферного воздуха по данным стационарных постов наблюдения (в разделе «Экологический атлас» / «Загрязнение воздуха» (eco.tgl.ru).




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