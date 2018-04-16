Континентальный турнир по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе завершился накануне в Баку. В дисциплине «синхронные прыжки выступали Михаил Мельник и Сергей Азарян из Тольятти.

Наши ребята стали вторыми, уступив первое место только команде из Белоруссии. На третью ступень пьедестала почета поднялись французы. Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации.

Фото: tgl-sport.ru