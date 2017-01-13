А точнее сказать, за игнорирование правил, касающихся безопасности. Об этом сообщили в ГИБДД города, подводя итоги 2016 года. Только по официальным данным, в прошлом году выявлено более 10 тысяч водителей и пассажиров, которые не были пристегнуты. Наказание за это – штраф в размере 1 000 рублей.

В ведомстве отметили, что ремни безопасности являются эффективным профилактическим средством, применение которых на 50% снижает тяжесть последствий при ДТП. При диапазоне скорости от 20 до 110 км/ч ремень безопасности позволяет уменьшить количество раненых в 2,5 раза, а количество погибших - почти в 4 раза.

В ГИБДД добавили, что 19 января в Тольятти пройдет рейд по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности. Госавтоинспекция применит групповой метод несения службы.