Водители Тольятти продолжают игнорировать автомобили с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.
Нередки случаи, когда бригаде скорой помощи или МЧС не удается своевременно оказать необходимую помощь, поскольку рядовые водители препятствуют проезду автомобилей со спецсигналами.
Чтобы не допустить подобных ситуаций, инспекторы ГИБДД совместно со службой скорой помощи и МЧС проводят операцию «Маяк». Цель ее – научить водителей соблюдать ПДД, в частности предоставлять преимущество в движении специальным транспортным средствам, имеющим специальные цвето-графические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными световыми и звуковыми сигналами.
Результаты проведенного на днях рейда показали: автомобилисты нашего города не спешат предоставлять преимущество автомобилю с включенными маяками. Три водителя были привлечены к административной ответственности.
ВНИИ молочной промышленности разрабатывает новые стандарты
Диспетчерская служба нашей губернии показала наилучший результат в ходе учений.
В Самарской области ежегодно проходит гражданская акция #опасныйлед
Это чревато весьма серьезными последствиями для жизни и здоровья граждан
Автоград намерена посетить делегация французской компании 2MI Group
Свою полетную программу туристическим агентствам Самарской области презентовал турецкий лоукостер Onur Air.
Наша страна поднялась на 39 пунктов и заняла 114 строчку.