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16 февраля 2017
10:34:49

Тольяттинцы, задумайтесь! Эти машины могут спешить к вам!

Водители Тольятти продолжают игнорировать автомобили с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

Нередки случаи, когда бригаде скорой помощи или МЧС не удается своевременно оказать необходимую помощь, поскольку рядовые водители препятствуют проезду автомобилей со спецсигналами.

Чтобы не допустить подобных ситуаций, инспекторы ГИБДД совместно со службой скорой помощи и МЧС проводят операцию «Маяк». Цель ее – научить водителей соблюдать ПДД, в частности предоставлять преимущество в движении специальным транспортным средствам, имеющим специальные цвето-графические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными световыми и звуковыми сигналами.

Результаты проведенного на днях рейда показали: автомобилисты нашего города не спешат предоставлять преимущество автомобилю с включенными маяками. Три водителя были привлечены к административной ответственности.




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