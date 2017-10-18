Это первый этап Гран-при по фигурному катанию нового сезона. Международный турнир будет проходить в Москве с 20 по 22 октября, сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации.
В составе сборной России три воспитанника тольяттинской школы фигурного катания. Это танцевальный дуэт Софья Евдокимова — Егор Базин и «одиночник» Андрей Лазукин.
С начала года на дорогах региона зарегистрировано 420 таких ДТП
Порывы воздушных масс, идущих с юго-запада, могут достигать 15 метров в секунду.
Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения
Одним из первых, введенных в эксплуатацию, может стать объект в микрорайоне Поволжский
В Новый год нас ждут десять дней каникул
Среднесуточная температура воздуха на 1-2º выше средних многолетних значений
Они связаны с празднованием Дня народного Единства