Это первый этап Гран-при по фигурному катанию нового сезона. Международный турнир будет проходить в Москве с 20 по 22 октября, сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации.

В составе сборной России три воспитанника тольяттинской школы фигурного катания. Это танцевальный дуэт Софья Евдокимова — Егор Базин и «одиночник» Андрей Лазукин.