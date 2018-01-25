Он стартует сегодня в российский столице. Как рассказали в управлении физкультуры и спорта городской администрации, за титулы победителей в восьми различных турнирах будут сражаться представители 37 государств.

Турнир A — «Кубок РГСУ — Этап Кубка России среди мужчин».

Турнир B — «Кубок РГСУ — Этап Кубка России среди женщин».

Турнир C — «Кубок РГСУ среди любителей шахмат».

Турнир D — «Кубок РГСУ среди ветеранов».

Турнир E — «Гран-при Москвы-2018 по решению шахматных задач и этюдов» — Мемориал А.П. Починка

Турнир F — «Первенство национальной студенческой шахматной лиги»

Турнир G — «Кубок РГСУ по быстрым шахматам среди слепых и слабовидящих».

Турнир H – «Кубок РГСУ среди чемпионов школ» — Мемориал О.А. Журавского

Тольяттинскую школу на этих соревнованиях представит группа спортсменов СДЮСШОР №4 «Шахматы» Дмитрий Фрольянов, Валерий Скачков, Анна Подгорнова, Маргарита Грунина, Зарина Хегай, Игорь Веклич.