Он стартует сегодня в российский столице. Как рассказали в управлении физкультуры и спорта городской администрации, за титулы победителей в восьми различных турнирах будут сражаться представители 37 государств.
Турнир A — «Кубок РГСУ — Этап Кубка России среди мужчин».
Турнир B — «Кубок РГСУ — Этап Кубка России среди женщин».
Турнир C — «Кубок РГСУ среди любителей шахмат».
Турнир D — «Кубок РГСУ среди ветеранов».
Турнир E — «Гран-при Москвы-2018 по решению шахматных задач и этюдов» — Мемориал А.П. Починка
Турнир F — «Первенство национальной студенческой шахматной лиги»
Турнир G — «Кубок РГСУ по быстрым шахматам среди слепых и слабовидящих».
Турнир H – «Кубок РГСУ среди чемпионов школ» — Мемориал О.А. Журавского
Тольяттинскую школу на этих соревнованиях представит группа спортсменов СДЮСШОР №4 «Шахматы» Дмитрий Фрольянов, Валерий Скачков, Анна Подгорнова, Маргарита Грунина, Зарина Хегай, Игорь Веклич.
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