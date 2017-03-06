Соревнования среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года завершились в Нижнекамске. Как сообщили в управлении физкультуры и спорта мэрии, в них принимали участие спортсмены тольяттинской СДЮСШОР № 5 ″Спортивная борьба». Наши борцы завоевали два первых и одно второе место.
Юниоры:
1 место — Ильдар Нуриманов (55кг).
Юниорки:
1 место — Анастасия Метелкина (44 кг),
2 место — Вероника Рябухина (59 кг).
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