Первый этап соревнований в одиночных прыжках у мужчин завершился в Ярославле накануне.

Выиграл его воспитанник тольяттинской СДЮСШОР «Акробат» Михаил Мельник (62.205 очков), на втором месте еще один тольяттинец - Андрей Юдин (60.060). Как рассказали в управлении физкультуры и спорта мэрии, в соревнованиях на призы президента ФБПР Михаил Мельник завоевал бронзовую награду.