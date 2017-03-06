Выиграл его воспитанник тольяттинской СДЮСШОР «Акробат» Михаил Мельник (62.205 очков), на втором месте еще один тольяттинец - Андрей Юдин (60.060). Как рассказали в управлении физкультуры и спорта мэрии, в соревнованиях на призы президента ФБПР Михаил Мельник завоевал бронзовую награду.
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