Гонки прошли накануне вечером на СТК им.Степанова, участие в них приняли семь команд из Тольятти, Балаково, Владивостока и Октябрьского. В результате первые два места заняли хозяева трека: «Мега-Лада» (Андрей Кудряшов, Ренат Гафуров и Сергей Даркин) и «Мега-Лада-2» (Роман Лахбаум, Глеб Чугунов и Иван Большаков). Третьими стали балаковцы.

Кстати, накануне с началом нового сезона летнего спидвея тольяттинцев поздравил глава региона Дмитрий Азаров. Он отметил, что региональное Правительство продолжит оказывать СК «Мега-Лада» поддержку, чтобы команда могла уверенно двигаться вперед.