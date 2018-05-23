Гонки прошли накануне вечером на СТК им.Степанова, участие в них приняли семь команд из Тольятти, Балаково, Владивостока и Октябрьского. В результате первые два места заняли хозяева трека: «Мега-Лада» (Андрей Кудряшов, Ренат Гафуров и Сергей Даркин) и «Мега-Лада-2» (Роман Лахбаум, Глеб Чугунов и Иван Большаков). Третьими стали балаковцы.
Кстати, накануне с началом нового сезона летнего спидвея тольяттинцев поздравил глава региона Дмитрий Азаров. Он отметил, что региональное Правительство продолжит оказывать СК «Мега-Лада» поддержку, чтобы команда могла уверенно двигаться вперед.
Это следует из приказа минстроя, который начнет действовать с 26 мая
На спортивном объекте сделали ремонт, и теперь предстоит его сдача "Оргкомитету-2018".
«Фотон 601» способен летать без спутниковой навигации
Подведены итоги всероссийского исследования, проведенного Роскачеством совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором.
О том, что проблема детского дорожно-транспортного травматизма на территории нашего города серьезно обострилась, свидетельствует статистика.
Большой православный праздник отмечается 26 мая
Правительство изложило свои планы в документе, направленном в ВТО