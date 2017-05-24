Мужчина остался без всего в результате нелепой случайности. ЧП произошло в начале мая. К крупному пожару привело сжигание травы. Огонь перекинулся на частный дом, следом загорелась и соседняя постройка. Пожар почти 2 часа тушили 35 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. Использовались 10 единиц спецтехники.

Вот, что по этому поводу пишут соседи пострадавшего:

"В с. Фёдоровка сгорели 2 дома полностью и несколько домой были задеты пламенем. В одном из домов проживал обычный одинокий мужчина преклонных лет по имени Владимир. У него сгорело все! Абсолютно все! Он остался со своей проблемой один на один. Сами ездили на место пожара и слезы на глаза наворачивались... Он приехал с работы и стоит возле своего "дома", где осталась вся его жизнь "до". Документы, сбережения, одежда, обувь, фотографии, всё, что было нажито за всю его жизнь! Я поговорила с его соседями, она отзывается о нём как об очень добром и отзывчивом человеке, без вредных привычек. Всегда придёт на помощь соседям, а теперь помощь нужна ему самому. Владимир попросил узнать, есть ли у кого-нибудь не нужный маленький вагончик, чтобы можно было поставить у него на земле, где можно спрятаться от дождя и положить вещи... Говорит сосед помог бы привезти, у него машина-кран есть" (пункт. и орфогр. автора сохр.)

Фото: vk.com/avtomobilnaj_stolica

Другие подробности и координаты пострадавшего ЗДЕСЬ .