С таким предложением выступила низкобюджетная авиакомпания «Победа», он вступило в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до 10 января на всех рейсах маршрутной сети при наличии свободных мест.
Чтобы принять участие в новогодней акции, переодетый клиент должен подойти к стойке, заявить о желании воспользоваться правом бесплатного перелета и дождаться окончания регистрации. Снимать костюм нельзя до приземления в аэропорту назначения, чтобы остальные пассажиры, особенно дети, глядя на персонажей, вдохновлялись праздничным настроением.
Акция рассчитана на людей, которые не смогли купить билеты на новогодние каникулы и готовы провести какое-то время в аэропорту ради бесплатного перелета.
Как сообщает пресс-служба нацпарка, это случилось в минувшую субботу
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