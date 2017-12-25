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25 декабря 2017
11:36:48

Тольяттинцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки смогут улететь бесплатно

С таким предложением выступила низкобюджетная авиакомпания «Победа», он вступило в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до 10 января на всех рейсах маршрутной сети при наличии свободных мест.

Чтобы принять участие в новогодней акции, переодетый клиент должен подойти к стойке, заявить о желании воспользоваться правом бесплатного перелета и дождаться окончания регистрации. Снимать костюм нельзя до приземления в аэропорту назначения, чтобы остальные пассажиры, особенно дети, глядя на персонажей, вдохновлялись праздничным настроением.

Акция рассчитана на людей, которые не смогли купить билеты на новогодние каникулы и готовы провести какое-то время в аэропорту ради бесплатного перелета. 




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