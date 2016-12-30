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30 декабря 2016
07:51:26

Тольяттинцы теперь смогут платить налоги не только за себя, но и за любого другого налогоплательщика

Соответствующая поправка в законодательство вступает в силу сегодня. О том, кто за кого платил, в случае надобности расскажут реквизиты платежного поручения. Как пишет "РГ", граждане жаловались на то, что при попытке уплатить налоги за близких родственников, платежи не зачислялись.

А через несколько дней вступит в силу ещё одно новшество. С 9 января граждане смогут подавать заявление о постановке на налоговый учет в любом управлении ФНС страны для получения ИНН. Место регистрации значения не имеет.

Источник Российская газета




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