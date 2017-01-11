слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
11 января 2017
10:37:02

Тольяттинцы теперь могут сами выбрать вид работ по программе капитального ремонта

Об этом сообщили в мэрии.  Здесь пояснили, что в последний раз собственники квартир составляли план капремонта в конце 2013 года. Иногда случается так, что зданию нужны не те работы, что указаны в старом перечне. Например, в середине декабря с этой проблемой столкнулись жители пяти тольяттинских домов.

Внести изменения в план довольно просто - достаточно провести общее собрание собственников. Так поступили жители дома №58 по ул. Чайкиной. На собрании собственники решили вместо фасада отремонтировать инженерные коммуникации и подвал. Копия протокола собрания отправилась в мэрию, после чего дом №58 посетила комиссия департамента городского хозяйства. Теперь вместо обновления фасада жители получат новые инженерные коммуникации. Собственники остальных домов решили проблему тем же способом.

Всем желающим поступить подобным образом в мэрии посоветовали обращаться в департамент городского хозяйства по телефону: (8482) 54-31-64.




Последние новости Тольятти

12 января
20:39
Тольяттинским любителям искупаться в проруби 19 января отказано официально

Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения

12 января
15:55
Минтруд не поддержал продление рабочего дня курильщикам

Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

12 января
15:41
В сети появилось видео, где водитель не пускает "скорую" к умирающему человеку

Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"

12 января
15:29
Развод с Анжелиной Джоли пошел на пользу Бреду Питу?

Актер стал вести здоровый образ жизни

12 января
15:23
Полуголый мужчина напугал девочку в Тольятти

Родители обратились в полицию

12 января
15:15
В Питере угнали "ГАЗель" с колбасой

Стоимость груза оцениватеся почти в полтора миллиона рублей

12 января
14:32
«Лыжня России»: подготовка в Тольятти началась

В нынешнем году Общегородской день лыжника пройдет 12 февраля на своем традиционном месте

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+