Об этом сообщили в мэрии. Здесь пояснили, что в последний раз собственники квартир составляли план капремонта в конце 2013 года. Иногда случается так, что зданию нужны не те работы, что указаны в старом перечне. Например, в середине декабря с этой проблемой столкнулись жители пяти тольяттинских домов.

Внести изменения в план довольно просто - достаточно провести общее собрание собственников. Так поступили жители дома №58 по ул. Чайкиной. На собрании собственники решили вместо фасада отремонтировать инженерные коммуникации и подвал. Копия протокола собрания отправилась в мэрию, после чего дом №58 посетила комиссия департамента городского хозяйства. Теперь вместо обновления фасада жители получат новые инженерные коммуникации. Собственники остальных домов решили проблему тем же способом.

Всем желающим поступить подобным образом в мэрии посоветовали обращаться в департамент городского хозяйства по телефону: (8482) 54-31-64.