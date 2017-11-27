Об этом сообщили в пресс-службе Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». На сайте организации появилась возможность оперативно узнавать, насколько дисциплинировано перечисляются коммунальные платежи, которые собираются с владельцев квартир. В разделе «Физическим лицам» добавлен подраздел «Проверка управляющей компании».
Здесь содержатся сведения о том, есть ли у УК или ТСЖ задолженность за отопление и ГВС, и каков ее размер. Информация будет обновляться еженедельно. Причем, здесь размещены оперативные данные о платежной дисциплине всех без исключения компаний, как злостных неплательщиков, так и добросовестных партнеров
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