Подведены итоги заключительного этапа по ряду предметов. Среди победителей по итальянскому языку − Байокки Самуэле, учащийся 10 класса тольяттинской «Гимназия № 38», а одиннадцатиклассница этой же школы Злата Илич стала призером в олимпиаде по немецкому. Об этом сообщили сегодня в минобрнауки Самарской области.
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