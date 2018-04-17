Подведены итоги заключительного этапа по ряду предметов. Среди победителей по итальянскому языку − Байокки Самуэле, учащийся 10 класса тольяттинской «Гимназия № 38», а одиннадцатиклассница этой же школы Злата Илич стала призером в олимпиаде по немецкому. Об этом сообщили сегодня в минобрнауки Самарской области.