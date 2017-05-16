Храм преподобного Серафима Саровского планируют возвести рядом с домом №42 по проспекту Степана Разина.

Автор обращения в администрацию президента России Сергей Ионов указывает, что храм строится на территории, по закону принадлежащей собственникам квартир в этом доме. Застройщик спилил дерево, грузовая техника проезжает без разрешения по придомовой территории и пешеходной дорожке, вырыли котлован.

"Мы не верим в способность мэрии запретить строительство. 11 мая строители закрыли забором хозяйственную площадку для жителей дома. Депутаты городской думы приезжали и дали разрешение на эти нарушения. Мы просим администрацию президента заставить органы власти Тольятти исполнять законы и восстановить права граждан близлежащих домов на земельный участок", – цитирует тольяттинца портал "Idel.Реалии".

В марте мэрия Тольятти утвердила схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории седьмого квартала Автозаводского района в составе земель населенных пунктов, формируемого в границах территориальной зоны Ц-6: зоны культовых объектов.

На основании этого был заключен договор безвозмездного пользования земельного участка с религиозной организацией "Православный приход в честь святого преподобного Серафима Саровского городского округа Тольятти Самарской и Сызранской Русской Православной церкви" о строительстве православного храма. Строительство началось 2 мая.

Фото idelreal.org