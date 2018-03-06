4 марта в Тольятти состоялось уникальное в своем роде событие – «Тремоло challenge». Более 10 километров по льду и снегу спортсмены пробежали в поддержку искусства.

Воскресным утром спортсмены встретились в ресторане «Старая мельница»/«Амбар», сели в автобус и поехали на Молодецкий курган. Там, после небольшой зарядки, они вышли на старт первого в нашем городе музыкального забега. Старт был дан под музыку духового оркестра. И более 10 километров по льду и снегу атлеты пробежали в поддержку искусства.

Одновременно со стартом забега был дан старт продаже билетов на фестиваль музыки и искусств «Тремоло» 2018 года. Сам фестиваль пройдет в Тольятти на летней веранде ресторана «Амбар» (Комсомольское шоссе, 68) с 30 июня по 4 июля. Но на сайте volgaclassic.ru билеты можно купить уже сейчас, причем со скидкой 50%. Там же можно посмотреть программу фестиваля и почитать о приглашенных артистах.

- Музыкальный забег через Волгу «Тремоло challenge» был задуман как забег друзей фестиваля «Тремоло» в поддержку искусства. Мы пригласили спортсменов, и им это оказалось интересно. Мы дали тольяттинцам скидку 50% на первые 100 билетов на каждый из фестивальных дней, и это оказалось востребованным. Я верю и вижу, что классическая музыка популярна в нашем городе, и придумываю разные события, чтобы подкрепить и поощрить этот интерес, - рассказал автор и идеи музыкального забега, директор фестиваля «Тремоло» Алексей Возилов.

Первые двое спортсменов вбежали в финишную арку около ресторана «Амбар» ровно через 55 минут после старта забега на Молодецком кургане. Самыми быстрыми оказались Денис Полянсков и Андрей Прозоров. Первой из женщин финишировала Надежда Суровяткина. Лидеры получили подарок - по пригласительному билету на две персоны на один из фестивальных дней «Тремоло». А всех остальных атлетов, преодолевших дистанцию (всего в дружеском забеге приняли участие 57 человек), наградили медалями.

Отметим, что «Тремоло challenge» состоялся благодаря активному участию тольяттинской Школы бега Run tlt и фитнес-клуба Sport town, а также же при помощи ресторана «Амбар» и сыроварни «Лука». Сам же фестиваль музыки и искусств «Тремоло» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.