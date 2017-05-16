Представители КСДЮСШОР «Олимп» приехали в Санкт-Петербург для участия в юниорском первенстве России по прыжкам в воду, которое проводится с 16 по 21 мая.

В эти сроки юноши и девушки возрастных категорий 14-15 и 16-18 лет оспорят награды соревнований в бассейне «Невская волна». В их числе восемь наших спортсменов – МС Диана Гарифуллина, МС Алексей Давыдов (оба — 2001 г.р.), МС Заира Абдулатипова, КМС Любовь Прошина, КМС Алексей Борисенко, МС Андрей Мижеев (все — 2002), КМС Ксения Кручинина, КМС Григорий Коробов (оба – 2003).

Возглавляют тольяттинскую делегацию тренеры-преподаватели нашей школы Ирина Донцова и Александр Кандрашин.