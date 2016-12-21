Как рассказали в Родительском Всероссийском Сопротивлении (РВС), сегодня представители организации передадут в приемную президента 31 тысячу подписей граждан России. Среди них 323 подписи жителей Тольятти.

Россияне возмущены «поправкой Крашенинникова» к ст. 116 УК РФ о «близких лицах», согласно которой за не тяжкие побои в кругу семьи родственникам грозит до 2 лет лишения свободы. Поправка особенно пугает родителей, поскольку под определение не тяжких побоев подпадают и «шлепки» детям. Всего таких подписей – уже 213 тысяч, подчеркнули в РВС.

Здесь отметили, что недовольство вызывает общий курс семейной политики. Ключевым вопросом, который поднимают родители России, является установление порога невмешательства государства в семейную жизнь и закрепление этого принципа на законодательном уровне.