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18 апреля 2018
13:52:04

Тольяттинцы собрали на посадку леса в два с лишним раза больше денег, чем планировали

Бюджет на этот год составлял 93 тысячи рублей, горожане перечислили почти 208 тысяч. Об этом сообщает волонтерская группа «Тольятти - город и лес». Все собранные средства пойдут исключительно на лесовосстановительные работы.

За каждый потраченный рубль организаторы обещают отчитаться. Посадку леса группа планирует провести 29 апреля. Сейчас проходят последние согласования по выбору участка и заказ автобусов. Точные время и место активисты назовут чуть позже. Участвовать в посадках деревьев смогут все желающие.




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