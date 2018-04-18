Бюджет на этот год составлял 93 тысячи рублей, горожане перечислили почти 208 тысяч. Об этом сообщает волонтерская группа «Тольятти - город и лес». Все собранные средства пойдут исключительно на лесовосстановительные работы.

За каждый потраченный рубль организаторы обещают отчитаться. Посадку леса группа планирует провести 29 апреля. Сейчас проходят последние согласования по выбору участка и заказ автобусов. Точные время и место активисты назовут чуть позже. Участвовать в посадках деревьев смогут все желающие.