У села Узюково Ставропольского района решили построить "мусорный кластер" размером 108 Га и высотой 70 м. Со всего Приволжского Федерального округа повезут сюда мусор. Также планируется утилизация фосфора, на которую выделяют федеральные средства. Чтобы не допустить этого, граждане организовали петицию на сайте «change.org». В ней, в частности, говорится (офография сохранена):

«В процессе борьбы за свои права уже:

1. Сторонники строительства пытались через суд снять полномочия депутата от округа, перед которым пытаются организовать свалку. 2. Подал заявление об уходе главный архитектор района в связи с несогласием по размещению свалки.

О влиятельном лобби можно сказать следующее - вероятно лоббирует свалку Депутат Самарской губернской думы, член партии Единая Россия и руководитель ООО "Эковоз". «ЭкоРесурсПоволжье», которой передан мусоросортировочный комплекс «Эковоза», на сто процентов принадлежит Алене Душковой, жене пропавшего руководителя ООО "Эковоз", на чье место стал депутат Волков. Судя по балансу предприятия, средства для строительства перерабатывающего завода у "ЭкоРесурсПоволжье» отсутствуют.

Известно, что ООО "Повтор" входит в группу компаний, через которые будет организована частичная обработка мусора. ООО "Повтор" находится на территории ОАО Фосфор, где хранится большое кол-во опасных веществ, на утилизацию которых из бюджета г.о.Тольятти планируется выделение около 700 млн руб. По предварительным данным захоронение фосфора может осуществляется на указанной свалке поскольку контроль отсутствует.

Лоббирование вопроса превращения Ставропольского района из КРУПНЕЙШЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО района в КРУПНЕЙШУЮ СВАЛКУ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА при участии «ЭкоРесурсПоволжье" является преступлением против жителей как минимум 5 сёл, находящихся на расстоянии от 1 до 8 км: Ташелка, Мусорка, Васильевка, Нижнее Санчелеево, Верхнее Санчелеево. Кроме того, свалка находится в устье реки и выходит на водную линзу, снабжающую водой указанные сёла и известный на всю Россию "чудотворный родник" в с.Ташла. Таким образом, жители сёл стали заложниками мусорного лобби.

Если строительство свалки осуществится, то это продемонстрирует позицию Единой России, способствовавшей строительству свалки через своего представителя , но и приведет к массовому оттоку населения из сёл района, "оскорблению чувств верующих", а также подрыву продовольственной безопасности - поскольку инфильтрат со свалки и другие ядовитые вещества будут попадать в продукцию сельхозпроизводителя Победа Агро.

Также будет нанесен огромный ущерб Узюковскому лесу. Будут ущемлены права многодетных, получивших земельные участки в с.Мусорка, Васильевка. Кроме того, дорога до Узюково и на данный момент не справляется с нагрузкой транспортных средств в т.ч. по причине нахождения в с.Васильевка (по дороге от Узюково) регионального прод.терминала Магнит, а при увеличении потока из-за мусоровозов ей грозит транспортный коллапс.

Просим предотвратить и запретить строительство свалки возле села Узюково!»

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