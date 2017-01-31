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31 января 2017
10:23:22

Тольяттинцы снова получили доступ к сервисам Кадастровой палаты

Об этом рядовых собственников недвижимости и профессиональных участников рынка информирует ее региональный филиал.

Сервисы были доработаны в соответствии с требованиями нового законодательства и вновь запущены на портале Росреестра.

Один из них предоставляет сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн и сервис предварительной записи на прием документов. Сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» (https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request) позволяет оперативно получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. С помощью сервиса заявитель может узнать о размерах и нахождении объекта, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и обременений. Кроме того, с его помощью интересующий объект можно найти по кадастровому или условному номеру, а также по адресу или номеру права.

Второй - Сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием» (https://lk.rosreestr.ru/#/offices) - предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения услуг Росреестра. Доступ к сервису доступен в «Личном кабинете правообладателя», который запущен ранее на сайте ведомства. Этот сервис также позволяет получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости.




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