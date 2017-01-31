Об этом рядовых собственников недвижимости и профессиональных участников рынка информирует ее региональный филиал.
Сервисы были доработаны в соответствии с требованиями нового законодательства и вновь запущены на портале Росреестра.
Один из них предоставляет сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн и сервис предварительной записи на прием документов. Сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» (https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request) позволяет оперативно получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. С помощью сервиса заявитель может узнать о размерах и нахождении объекта, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и обременений. Кроме того, с его помощью интересующий объект можно найти по кадастровому или условному номеру, а также по адресу или номеру права.
Второй - Сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием» (https://lk.rosreestr.ru/#/offices) - предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения услуг Росреестра. Доступ к сервису доступен в «Личном кабинете правообладателя», который запущен ранее на сайте ведомства. Этот сервис также позволяет получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости.
Дело было в декабре, инспектор ГИБДД остановил нарушителя и начал составлять протокол...
Турецкая авиакомпания Atlasglobal начала продажу билетов
Он будет проходить с 20 по 26 февраля.
Речь идет о детях-сиротах, пенсионерах и инвалидах
Неизвестный совершил наезд на пешеходном переходе и скрылся
Это касается и парикмахерских
Рейтинг самых популярных моделей прошлого года в республике составили специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ».