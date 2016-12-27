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27 декабря 2016
08:23:01

Тольяттинцы смогут расплачиваться за покупки при помощи смартфона в 2017 году

Систему Android Pay готовы поддержать ведущие российские банки. То, что сейчас доступно владельцам iPhone (где используется аналогичная технология Apple Pay) и некоторых моделей Samsung, станет достоянием обладателей всех телефонов с чипами NFC (Near Field Communication).

О развитии инновационной системы оплаты «Известиям» рассказал источник близкий к Центробанку. Эксперты считают этот способ оплаты перспективным в силу высокого уровня безопасности и удобства. Вводить PIN карты при этом не придется, покупатель сможет идентифицироваться с помощью отпечатка пальца или специально запрашиваемого код-пароля

- Мы уверены, что платежи с помощью телефона будут пользоваться большой популярностью у клиентов банков, они безопасны и удобны, — сообщили «Известиям» в Альфа-банке.

Большое будущее Android Pay не вызывает сомнения, так как в настоящее время мобильные устройства на базе Android составляют 87% российского рынка.




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