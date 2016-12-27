Систему Android Pay готовы поддержать ведущие российские банки. То, что сейчас доступно владельцам iPhone (где используется аналогичная технология Apple Pay) и некоторых моделей Samsung, станет достоянием обладателей всех телефонов с чипами NFC (Near Field Communication).
О развитии инновационной системы оплаты «Известиям» рассказал источник близкий к Центробанку. Эксперты считают этот способ оплаты перспективным в силу высокого уровня безопасности и удобства. Вводить PIN карты при этом не придется, покупатель сможет идентифицироваться с помощью отпечатка пальца или специально запрашиваемого код-пароля
- Мы уверены, что платежи с помощью телефона будут пользоваться большой популярностью у клиентов банков, они безопасны и удобны, — сообщили «Известиям» в Альфа-банке.
Большое будущее Android Pay не вызывает сомнения, так как в настоящее время мобильные устройства на базе Android составляют 87% российского рынка.
Ее перенесли на сутки из-за крушения Ту-154 над Черным морем.
Им стала модель LADA Granta Drive Active
Об этом решили напомнить горожанам в мэрии Тольятти
Расписание уже сформировано
Десятилетний мальчик переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора
В нашем регионе эпидемический порог не превышен, тем не менее, число заболевших растет
Это могут расценить как взятку, но есть исключения