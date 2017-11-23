III Всероссийский географический диктант пройдет 26 ноября. В масштабной образовательной акции может принять участие любой желающий. Каждый вариант диктанта состоит из 30 заданий разной степени сложности на знание географических понятий и терминов, расположения географических объектов на карте и умения применять знания на практике.

Максимальная сумма баллов за диктант – 100. Главным принципом проведения диктанта остается анонимность: каждому участнику будет присвоен уникальный идентификационный номер, соответствующий номеру бланка написания диктанта. По этому номеру после 25 декабря на сайте Русского географического общества (rgo.ru.) можно будет узнать свой личный результат.

Всем участниками при себе рекомендуется иметь документ, удостоверяющий личность и ручку с синими чернилами. В Тольятти акция пройдет на следующих региональных площадках:

- Поволжский православный институт им. Святителя Алексия, митрополита Московского (ул. Юбилейная, 4А, аудитории №№ 211, 212, 310, 311, 312);

- ОА НО "Волжский университет имени В.Н. Татищева" (ул. Белорусская, 6А, ул. Белорусская, 6а, аудитории №№ 110, 102).

- ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» (ул. Гагарина, аудитория Э-403).

Регламент мероприятия следующий:

11:00–12:00 - сбор, регистрация участников и выдача бланков участников Диктанта;

12:00–12:15 - инструктаж по заполнению бланков для написания заданий;

12:15–13:00 - написание Диктанта;

13:00–13:30 - сбор заполненных бланков Диктанта.

13.30 - закрытие площадки.