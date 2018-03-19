Минздрав готовится к расширению системы профилактических осмотров. Сейчас каждый пациент имеет право на бесплатное комплексное обследование раз в три года. Активная диагностика позволяет выявлять болезни на ранних стадиях и проводить профилактику рисков. Это поможет увеличить продолжительность жизни и снизить затраты на лечение хронических больных, считают эксперты.

Сегодня плановый медосмотр проходят россияне в возрасте от 18 лет один раз в три года. Чтобы понять, когда пришел срок, необходимо разделить свой возраст на три. Если делится без остатка — пора к врачу. Диспансеризация проводится в районной поликлинике по месту прикрепления, пациент должен предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования.