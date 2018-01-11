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11 января 2018
11:41:33

Тольяттинцы смогут проголосовать на выборах президента в Курумоче, на вокзале и в больнице

В местах временного пребывания избирателей на территории Самарской области создадут новые избирательные участки. Как сообщила омбудсмен губернии Ольга Гальцова, всего таких участков будет 19.

Помимо аэропорта и самарского вокзала, пункты сбора голосов будут работать в Медгородке, в главных клиниках областной столицы и даже в следственном изоляторе. Весь список здесь.

В пресс-службе уполномоченного по правам человека подчеркнули, что этого требует федеральный закон о выборах.




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