В местах временного пребывания избирателей на территории Самарской области создадут новые избирательные участки. Как сообщила омбудсмен губернии Ольга Гальцова, всего таких участков будет 19.
Помимо аэропорта и самарского вокзала, пункты сбора голосов будут работать в Медгородке, в главных клиниках областной столицы и даже в следственном изоляторе. Весь список здесь.
В пресс-службе уполномоченного по правам человека подчеркнули, что этого требует федеральный закон о выборах.
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