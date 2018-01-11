В местах временного пребывания избирателей на территории Самарской области создадут новые избирательные участки. Как сообщила омбудсмен губернии Ольга Гальцова, всего таких участков будет 19.

Помимо аэропорта и самарского вокзала, пункты сбора голосов будут работать в Медгородке, в главных клиниках областной столицы и даже в следственном изоляторе. Весь список здесь .

В пресс-службе уполномоченного по правам человека подчеркнули, что этого требует федеральный закон о выборах.