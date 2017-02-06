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06 февраля 2017
11:32:26

Тольяттинцы смогут принять участие во всероссийских чтениях

Акция «#ЧитаемОнегина» состоится 10 февраля, в этот день на сайте Года литературы появится возможность видеозаписи.

Как рассказали в мэрии Тольятти, день акции выбран не случайно — 10 февраля исполняется 180 лет со дня смерти Александра Пушкина.

Знаменитый роман в стихах взяли в руки жители всех уголков нашей страны, среди чтецов много детей и подростков. В акции «#ЧитаемОнегина» участвуют и знаменитые люди: актеры Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев, музыканты Диана Арбенина и Дельфин, российские космонавты с борта МКС и многие другие.

Ранее россияне уже читали на камеру роман Толстого «Анна Каренина» и произведения Чехова.




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