Акция «#ЧитаемОнегина» состоится 10 февраля, в этот день на сайте Года литературы появится возможность видеозаписи.
Как рассказали в мэрии Тольятти, день акции выбран не случайно — 10 февраля исполняется 180 лет со дня смерти Александра Пушкина.
Знаменитый роман в стихах взяли в руки жители всех уголков нашей страны, среди чтецов много детей и подростков. В акции «#ЧитаемОнегина» участвуют и знаменитые люди: актеры Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев, музыканты Диана Арбенина и Дельфин, российские космонавты с борта МКС и многие другие.
Ранее россияне уже читали на камеру роман Толстого «Анна Каренина» и произведения Чехова.
По их следам преступника и выследили оперативники
Такая форма торговли позволяет горожанам экономить на отдельных товарах до 30%
Третье совещание по вопросам взаимодействия с поставщиками будет проходить в городе 8-9 февраля
Он был направлен на выявление и пресечение нарушений правил транспортировки оружия и незаконной охоты
Стихия накануне прошлась по всей губернии
Продажи модели на местном рынке должны начаться уже в текущем месяце.
Погиб 54-летний водитель иномарки