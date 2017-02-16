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16 февраля 2017
11:15:31

Тольяттинцы смогут недорого летать из Курумоча в Стамбул

Свою полетную программу туристическим агентствам Самарской области презентовал турецкий лоукостер Onur Air.

Первый прямой регулярный рейс из Самары в Международный аэропорт имени Ататюрка запланирован на 3 мая. Далее вылеты из Курумоча каждые среду, пятницу и воскресенье в 7.30 местного времени. Время в пути 3 часа 30 минут. Рейсы из Стамбула по вторникам, четвергам и субботам. Перевозка пассажиров будет осуществляться на Airbus321, в одноклассной компоновке. Более подробное расписание, тарифы и условия перевозки уточняйте на сайте авиакомпании.

«У нас была экскурсия по Международному аэропорту Курумоч. Я не ожила увидеть настолько современный, красивый, комфортный аэропорт, который при этом компактный и понятный для пассажиров, оказавшихся в нем впервые, - поделился впечатлениями исполнительный вице-президент компании Onur Air Tasimacilik A.S. Орхан Сиврикая. - Аэропорт Стамбула - это крупная транзитная точка, а наша авиакомпания имеет хорошую маршрутную сеть как внутри Турции, так и в города Европы и Азии».

Авиакомпания Onur Air создана в 1992 году, ее воздушный парк состоит из 24 воздушных судов (9 Airbus320, 7 Airbus321 и 8 Airbus330). Авиакомпания базируется в Международном аэропорту Стамбула имени Ататюрка, имеет собственный ангар для обслуживания воздушных судов. Ранее в полеты в Самару не осуществляла.




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