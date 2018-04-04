С 1 января 2019 вступят в силу соответствующие поправки в Лесной кодекс. Закон позволит гражданам вывозить для собственных нужд упавшие на землю стволы деревьев или их части. Ранее присвоение находящейся на землях лесного фонда древесины ветровальных и буреломных деревьев рассматривалось как их хищение.
По мнению специалистов, сбор валежника не оказывает отрицательного влияния на экологическую ситуацию в лесных массивах, а в некоторых случаях даже идёт ей на пользу. Исключением являются заповедники.
Это случилось сегодня утром на бульваре 50 лет Октября
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы
Владимир Путин подписал соответствующий закон.
Об этом сообщает оргкомитет «Россия-2018»
Направление Самара - Сочи станет одним их наиболее интенсивных
В снегу за остановочным павильоном на проспекте Степана Разина мужчина обнаружил свернутую пополам 5-тысячную купюру
Тольяттинские депутаты против выделения средств на корректировку проекта