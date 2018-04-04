С 1 января 2019 вступят в силу соответствующие поправки в Лесной кодекс. Закон позволит гражданам вывозить для собственных нужд упавшие на землю стволы деревьев или их части. Ранее присвоение находящейся на землях лесного фонда древесины ветровальных и буреломных деревьев рассматривалось как их хищение.

По мнению специалистов, сбор валежника не оказывает отрицательного влияния на экологическую ситуацию в лесных массивах, а в некоторых случаях даже идёт ей на пользу. Исключением являются заповедники.