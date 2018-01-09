Итоги прошлого года подвела служба по поиску работы и персонала HeadHunter, проанализировав вакансии на сайте hh.ru. Первую строчку рейтинга профессиональных сфер по уровню среднего вознаграждения, как и ожидалось, занял «Высший менеджмент» с уровнем предложения в размере 60 000 рублей.

Чуть меньшие зарплаты предлагали в разделе по «Добыче сырья», замкнули тройку лидеров «Строительство, недвижимость». А последним в списке стало направление «Туризм, рестораны» - здесь предлагают чуть меньше 20 000 рублей.

При этом больше половины компаний отмечают, что в 2017 году у них увеличился фонд оплаты труда. Правда, прирост окладов оказался не слишком значительным – 10-13%.