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09 января 2018
11:50:10

Тольяттинцы, работающие в сфере топ-менеджмента, по-прежнему получают самые высокие зарплаты

Итоги прошлого года подвела служба по поиску работы и персонала HeadHunter, проанализировав вакансии на сайте hh.ru. Первую строчку рейтинга профессиональных сфер по уровню среднего вознаграждения, как и ожидалось, занял «Высший менеджмент» с уровнем предложения в размере 60 000 рублей.

Чуть меньшие зарплаты предлагали в разделе по «Добыче сырья», замкнули тройку лидеров «Строительство, недвижимость». А последним в списке стало направление «Туризм, рестораны» - здесь предлагают чуть меньше 20 000 рублей.

При этом больше половины компаний отмечают, что в 2017 году у них увеличился фонд оплаты труда. Правда, прирост окладов оказался не слишком значительным – 10-13%.




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