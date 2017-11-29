Сегодня утром в администрации города состоялись публичные слушания, которые должны были определить дальнейшую судьбу лесного массива. Напомним, включить тольяттинскую лесную зону вместе с особо охраняемыми природными территориями в некий "лесопарковый зеленый пояс" предложили активисты Общероссийского народного фронта.

По закону в лесопарке можно проводить санитарную вырубку, прокладывать дорожки, возводить малые архитектурные формы, а также устанавливать модульные павильоны, ларьки и даже шашлычные. То есть в лесопарке можно делать все, чего нельзя делать в городском лесу.

В конференц-зале на Белорусской, 33, сегодня в 11 утра не было ни одного свободного места – жителям Тольятти оказалась вовсе небезразлична судьба тысяч деревьев, которые окружают наш город. И ни один из пришедших в зал инициативу ОНФ не поддержал. В протоколе публичных слушаний значится, что горожане высказались единогласно против при трех воздержавшихся.

Фото Наталия Чернова