слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
29 ноября 2017
12:57:41

Тольяттинцы против перевода городского леса в статус лесопарка

Сегодня утром в администрации города состоялись публичные слушания, которые должны были определить дальнейшую судьбу лесного массива. Напомним, включить тольяттинскую лесную зону вместе с особо охраняемыми природными территориями в некий "лесопарковый зеленый пояс" предложили активисты Общероссийского народного фронта.

По закону в лесопарке можно проводить санитарную вырубку, прокладывать дорожки, возводить малые архитектурные формы, а также устанавливать модульные павильоны, ларьки и даже шашлычные. То есть в лесопарке можно делать все, чего нельзя делать в городском лесу.

В конференц-зале на Белорусской, 33, сегодня в 11 утра не было ни одного свободного места – жителям Тольятти оказалась вовсе небезразлична судьба тысяч деревьев, которые окружают наш город. И ни один из пришедших в зал инициативу ОНФ не поддержал. В протоколе публичных слушаний значится, что горожане высказались единогласно против при трех воздержавшихся.

Фото Наталия Чернова




Последние новости Тольятти

29 ноября
13:40
В 2017 году в Тольятти были реализованы проекты, которые сделали жизнь горожан приятнее

Благоустроено 225 дворовых и общественных территорий

29 ноября
12:23
Пользователи сети обсуждают новую оптическую иллюзию

На этот раз на фото изображены собаки

29 ноября
12:16
Эпидемия гриппа задерживается

В этом году на территории России отмечается низкая заболеваемость

29 ноября
12:05
Российский бензин в следующем году ждут тотальные проверки

В настоящий момент уже идет подготовительная работа

29 ноября
11:48
Самарская область закупит новую технику для очистки и содержания региональных дорог

10 комплексных дорожных машин поступят в организацию  «АСАДО» в январе.

29 ноября
11:32
Тольяттинцам снова предлагают со скидкой билеты на поезд

Вполовину подешевели места в плацкартных вагонах и верхние полки в вагонах купе

29 ноября
10:56
Синоптики обещают жителям губернии морозы в 14 градусов

Правда, так сильно температура может упасть лишь в низких местах рельефа глубокой ночью при ясной погоде и слабом ветре.


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+