Как сообщил первый заместитель главы города Игорь Ладыка, трудовой десант поедет в областную столицу 25 октября. Экологическую акцию «Живи, лес» организовал региональный минлесхоз. На территории, прилегающей к стадиону, уже началась рубка и раскряжёвка сухостойной древесины, вывозится мусора и древесно-кустарниковая растительность.

Завтра в семь утра пятьдесят сотрудников городской администрации на двух автобусах отправятся в Самару исполнять экологическую миссию. Добровольцев предупредили, что одеваться нужно потеплее, так как уборка состоится при любой погоде. Кроме того, прорабатывается вопрос, чтобы департамент городского хозяйства направил в район проведения акции технические средства по дроблению порубочных остатков.