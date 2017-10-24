Как сообщил первый заместитель главы города Игорь Ладыка, трудовой десант поедет в областную столицу 25 октября. Экологическую акцию «Живи, лес» организовал региональный минлесхоз. На территории, прилегающей к стадиону, уже началась рубка и раскряжёвка сухостойной древесины, вывозится мусора и древесно-кустарниковая растительность.
Завтра в семь утра пятьдесят сотрудников городской администрации на двух автобусах отправятся в Самару исполнять экологическую миссию. Добровольцев предупредили, что одеваться нужно потеплее, так как уборка состоится при любой погоде. Кроме того, прорабатывается вопрос, чтобы департамент городского хозяйства направил в район проведения акции технические средства по дроблению порубочных остатков.
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Эта работа ведется уже не первый год
Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства
Пожар вспыхнул минувшей ночью на железнодорожном переезде в районе ул. Коммунистической
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