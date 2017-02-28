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28 февраля 2017
13:58:44

Тольяттинцы представят Самарскую область на первенстве ПФО

Cегодня представители КСДЮСШОР «Олимп» выехали в Саранск, где с 1 по 4 марта будут проходить соревнования. В чемпионате Приволжского федерального округа участвуют юноши, которым уже исполнилось 14, и девушки не моложе 2004 г.р. По итогам первенства будет осуществляться отбор на соревнования более высокого ранга.

К участию в чемпионате России, который пройдет с 10 по 14 апреля в Москве, допускаются спортсмены, вошедшие в число 40 сильнейших на каждой дистанции в официальном рейтинге ВФП за период с 1 января по 4 марта 2017 года.

К участию в первенстве России среди юниоров 17-18 лет и юниорок 15-17 лет, которое пройдет с 18 по 21 апреля в Пензе, допускаются спортсмены в составе сборных команд субъектов Российской Федерации, сформированных по итогам первенств федеральных округов.




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