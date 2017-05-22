Жители дома №22 по Молодежному бульвару после проведенных работ начали мерзнуть в квартирах, где были установлены новые батареи. Строительная компания «Олимп» решила сэкономить и установила жильцам радиаторы отопления с количеством секций, не соответствующим нормам.
Кроме того, после ремонта в подвала дома остался строительный мусор, который подрядчик категорически отказывался убирать. Все эти факты подтвердила проверка сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека.
В адрес министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области было направлено обращение с просьбой о разрешении проблемной ситуации. В итоге в жилых помещениях дома было произведено перераспределение секций радиаторов, осуществлен вывоз строительного мусора.
Региональный оператор Фонд капитального ремонта" отчитался в ведомстве о том, что капремонт в здании выполнен в полном объем.
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