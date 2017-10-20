Три представителя Автограда вошли в состав команды Самарской области. Все они выполнили норматив комплекса на золотой знак отличия. Ребята едут в детский центр «Артек», где и пройдет финал III этапа Всероссийского Летнего фестиваля ВФСК ГТО.

В знаменитой здравнице соберутся 680 учащихся в возрасте от 11 до 15 лет, которые будут претендовать на главную награду фестиваля. Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации Тольятти.