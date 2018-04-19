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19 апреля 2018
10:15:21

Тольяттинцы отправились в Москву на чемпионат России по плаванию

В главном национальном старте сезона примут участие более 670 сильнейших российских пловцов, а также спортсмены из Кыргызстана и Латвии. Для россиян эти соревнования станут основным этапом отбора на чемпионат Европы в Британии. Он пройдет со 2 по 12 августа. Юниоры же попробуют пробиться на свой континентальный турнир, он состоится в Хельсинки 4-8 июля.

Самарскую область в столичном бассейне представят 23 спортсмена: пятеро — из Самары, четверо — из Новокуйбышевска и 14 наших. Все они – воспитанники КСДЮШОР «Олимп», сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации Тольятти.

В Москву командированы: мастер спорта международного класса Анастасия Гуженкова, мастера спорта Татьяна Антоненкова, Мария Арсеньева, Сафия Аскарова, Анна Веревочкина, Дарья Дмитриченко, Софья Зорина, Владислав Козлов, Маргарита Макарова, Анастасия Тарачила, Кристина Халимеева, Софья Чичайкина, Дарья Шевченко и Элеонора Юдина.

Сопровождают их тренеры-преподаватели нашей школы Светлана Игнатова и Алла Журавлева.

 




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