Самарская делегация довольно внушительна, в ее составе 125 человек. Среди них студенты, активисты, будущие политики, представители творческих профессий, спортсмены. От Тольятти на фестиваль едут молодые специалисты АВТОВАЗа, «Тольяттинского трансформатора», студенты ТГУ, ПВГУС, ребята из ссузов.

Фестиваль пройдёт в России уже в третий раз. На площадки Олимпийского парка ожидается визит делегаций из 180 стран мира. Выставочный стенд Самарской области внешне будет представлять собой стилизованный вид на площадь Славы с набережной Волги.